Мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,5 млн рублей

Аферисты представились сотрудниками различных структур.

В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувший пенсионерку. Об этом сообщили в МВД России.

В полицию Выборгского района еще в апреле обратилась 78-летняя женщина с улицы Композиторов, заявившая, что на ее телефон позвонили неизвестные и под видом сотрудников различных структур убедили в необходимости "задекларировать" накопления. Потерпевшая отдала незнакомцу во дворе своего дома более 1,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Курьером оказался 27-летний злоумышленник, его поймали 14 мая на Искровском проспекте. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

