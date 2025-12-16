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Захарова: Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении
Сегодня, 13:42
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Захарова: Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении

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В МИД России объяснили причину интереса США к сотрудничеству с Ереваном.

Коллективный Запад и вашингтонская администрация подходят к Армении в своей логике "отбирать и грабить", так как в реальности им нужны редкоземельные ресурсы этой постсоветской страны. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Чиновница из внешнеполитического ведомства обратила внимание на различные мнения, существующие по поводу отношений между Москвой и Ереваном.

Логика подхода "отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать" на Западе, к сожалению, жива, и они ее применяют, в том числе на Кавказе.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В качестве примера дипломат привела недавний официальный приезд в Армению государственного секретаря Марко Рубио. Американец не заключал международные договоры, которые носят обязательный характер для двух сторон, а подписал  некие декларативные документы. Однако при этом эксперты видят четкий  тренд на ресурсоемкие и редкоземельные сферы, в которых Сша заинтересованы.

Захарова напомнила о помощи Александра II в борьбе против рабства в США.

Фото: Telegram / ТАСС

Теги: армения, мария захарова, мид, пмэф, редкоземельные металлы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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