В МИД России рассказали о поддержке борьбы за свободу граждан США.

Российский император Александр II оказал поддержку американскому президенту Аврааму Линкольну в борьбе против рабства. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны прокомментировала обвинения, постоянно звучащие в Вашингтоне, о якобы вмешательстве Москвы во внутренние дела США.

Я думаю, сейчас это, наверное, прозвучит сенсационно, но я хочу сказать, что да, были такие моменты в нашей истории. Например, Александр II оказал поддержку, не поверите, президенту Линкольну. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили, что такая ситуация произошла во время гражданской войны в США, когда на повестке был главный вопрос - оставаться людям свободными или разрешить как и прежде рабовладение. Мария Захарова удивлена, что этот исторический факт на Западе никак не подсвечивается, хотя наша страна помогала американцам освободить тех граждан, которых они не просто эксплуатировали, а просто уничтожали.

Захарова: Запад возвращается к легализации пиратства на уровне государств.

Фото: Telegram / РИА Новости