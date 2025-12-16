Захарова: Запад возвращается к легализации пиратства на уровне государств

В МИД России напомнили о задержании танкера Tagor Францией и Британией.

Западные страны возвращаются к легализации пиратства на государственном уровне. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства прокомментировала таки образом недавнюю ситуацию с захватом Франции и Великобритании танкера Tagor.

Сейчас действительно полным ходом идет возвращение западных стран, как бы это ни казалось смешным, абсурдным или невозможным, именно к легализации и индульгенции, то есть к абсолютному оправданию пиратства как явления на государственном уровне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон через социальные сети уведомил граждан страны о том, что ВМС республики при поддержке Соединенного королевства и других международных партнеров задержали в Атлантическом океане находящийся под санкциями танкер Tagor, шедший из морского порта в Мурманске. По предварительным данным, капитаном захваченного судна является российский гражданин.

Захарова назвала примером правового нигилизма Европы заявления Франции по Tagor.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik