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Захарова: Запад возвращается к легализации пиратства на уровне государств

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В МИД России напомнили о задержании танкера Tagor Францией и Британией.

Западные страны возвращаются к легализации пиратства на государственном уровне. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства прокомментировала таки образом недавнюю ситуацию с захватом Франции и Великобритании танкера Tagor.

Сейчас действительно полным ходом идет возвращение западных стран, как бы это ни казалось смешным, абсурдным или невозможным, именно к легализации и индульгенции, то есть к абсолютному оправданию пиратства как явления на государственном уровне.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон через социальные сети уведомил граждан страны о том, что ВМС республики при поддержке Соединенного королевства и других международных партнеров задержали в Атлантическом океане находящийся под санкциями танкер Tagor, шедший из морского порта в Мурманске. По предварительным данным, капитаном захваченного судна является российский гражданин.

Захарова назвала примером правового нигилизма Европы заявления Франции по Tagor.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: tagor, запад, мария захарова, мид, пиратство, тагор
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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