В МИД России оценили захват Франции и Великобритании судна, следовавшего из Мурманска в Камерун.

Заявления французской стороны по задержанию российского танкера Tagor представляют собой пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Такие данные предоставила в комментарии официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Чиновница объяснила, что 31 мая французские военнослужащие при поддержке британских партнеров остановили якобы за "ложный флаг" более чем в 400 морских милях от побережья Бретани, судно Tagor. Этот корабль следовал из морского порта Мурманск до Камеруна практически без груза. В Париже указали, что действовали согласно с нормами международного права. В Москве уверены, что возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля не предусмотрена никакими международными договорами.

Международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема. Противоречие таких "санкций" международному праву неоднократно констатировано Генеральной Ассамблеей ООН. Мария Захарова, пресс-сектетарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что часто суда, работающие в европейских национальных интересах, нередко ходят под "удобными" государственными флагами. Перенос французскими представителями борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, "может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству".

Захарова анонсировала следующий брифинг МИД на полях ПМЭФ в Петербурге.

Фото: МИД России