В Ботсад на Петроградской выстроилась длинная очередь

Петербуржцы и гости города ожидают на улице, несмотря на жаркую погоду.

В Ботанический сад Петра Великого выстроилась длинная вереница из желающих попасть в оранжереи и погулять по парку. При этом столбики термометров постепенно идут вверх, днем температура достигла 24 градусов. Несмотря на жаркую погоду, петербуржцы и гости города терпеливо ожидают своей очереди. Кадрами делятся корреспонденты Piter.tv.

Отметим, что Ботсад на Петроградской – старейший в России, его основал Петр Первый в 1714 году как "Аптекарский огород". Он сочетает в себе уникальный ландшафтный парк и исторические оранжереи с тропическими и субтропическими коллекциями. Там насчитывается почти 8 тыс. видов и сортов растений. Кроме того, в фонде Ботанического музея хранится более 80 тыс. образцов флоры.

Ранее сообщалось, что 6600 спортсменов пробежали "Зеленый марафон" в Петербурге. Он прошел в Приморском парке Победы.

Фото: Piter.tv