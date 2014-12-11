В Петербурге 11 июля ожидается жара до 30 градусов

11 июля температура воздуха в Петербурге достигнет +30 градусов. При этом местами возможны дожди и грозы.

В субботу, 11 июля, в Санкт-Петербурге установится жаркая погода. По данным синоптика Михаила Леуса, днем воздух прогреется до +28...+30 градусов.

Погодные условия будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого находится над Белоруссией. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В Ленинградской области температура составит +26...+31 градус. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, при грозах вероятны порывы. Атмосферное давление немного снизится и достигнет 761 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

В ночь на воскресенье в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди и грозы. Днем существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью составит +19...+21 градус, днем снова ожидается +28...+30 градусов.

Во Франции на фоне аномальной жары бьет рекорды спрос на вентиляторы и воздухоохладители. В одном из пригородов Парижа местные жители устроили драку из-за климатической техники.

Фото: Magnific