В Петербурге 11 июля ожидается жара до 30 градусов

В субботу, 11 июля, в Санкт-Петербурге установится жаркая погода. По данным синоптика Михаила Леуса, днем воздух прогреется до +28...+30 градусов.
Погодные условия будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого находится над Белоруссией. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы.
В Ленинградской области температура составит +26...+31 градус. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, при грозах вероятны порывы. Атмосферное давление немного снизится и достигнет 761 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.
В ночь на воскресенье в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди и грозы. Днем существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью составит +19...+21 градус, днем снова ожидается +28...+30 градусов.
Во Франции на фоне аномальной жары бьет рекорды спрос на вентиляторы и воздухоохладители. В одном из пригородов Парижа местные жители устроили драку из-за климатической техники.
Фото: Magnific
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