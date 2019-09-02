Французы устроили массовую драку на распродаже кондиционеров

Люди продолжают битву за вентиляторы в ожидании новой волны жары.

Во Франции прогнозируют новую волну аномальной жары, поэтому спрос на вентиляторы и воздухоохладители бьет рекорды. В одном из пригородов Парижа в коммуне Нантер сотни людей штурмовали супермаркет бытовой техники и устроили драку, сообщил BFMTV.

Полки опустели за считанные минуты из-за огромного количества желающих приобрести кондиционеры, Вскоре в магазин пришлось вызвать полицию. Кроме того, во время потасовки покупатели выломали двери.

В публикации отметили, что из-за экстремально высокой температуры французы стали скупать климатическую технику, что привело к её дефициту в магазинах. В итоге, европейский рынок стал зависим от поставок производителей из Китая.

Кроме того, во Франции зафиксировали значительное повышение уровня смертности. Число летальных случаев достигло 1000.

Местные СМИ сообщают, что в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе отключили кондиционеры с первого по седьмой этаж. Эта мера не коснулась этажей, где работает президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее драка с участием двухсот человек произошла на птицефабрике в Ленобласти из-за языкового барьера.

Фото: Magnific