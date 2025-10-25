Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти возникла из-за языкового барьера

Ссора между рабочими переросла в потасовку с участием около двухсот человек. В ход пошли палки и молотки, около 20 человек пострадали, шестеро — в тяжелом состоянии.

Причиной массовой драки между рабочими на птицефабрике в Ленинградской области под Санкт-Петербургом стал языковой барьер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на сотрудника предприятия. По его словам, участники конфликта просто не понимали друг друга. Ссора быстро переросла в крупную потасовку.

По информации издания, с каждой стороны в драке участвовали примерно по сто человек. В ход пошли палки, молотки и другие предметы. Пострадали около 20 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Остановить конфликт удалось только после прибытия отряда особого назначения и сотрудников Росгвардии.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга нашли 18-летнюю девушку без сознания с травмой головы.

Фото: Piter.TV