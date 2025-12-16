Разводной мост через Неву построят с самым длинным крылом в Петербурге

В Санкт-Петербурге подписан генеральный контракт на строительство четвёртого этапа Широтной магистрали скоростного движения, а именно его первой части (4.1). Заказчик — компания "ШМСС", подрядчик — АО "Дороги и Мосты". Ключевым объектом этого участка станет мостовой переход через Неву с разводным пролётом, сообщили в пресс-службе Смольного.

Длина самого моста без подходов составит 462,9 метра, а вместе с подходами — 777,3 метра. Сооружение установят на 11 опорах, шесть из которых разместятся прямо в русле реки. Переправа получит самое длинное разводное крыло однокрылой раскрывающейся системы среди всех мостов Петербурга — 60,1 метра. Полный цикл разводки займёт около двух минут, что сопоставимо со скоростью работы Литейного моста.

Этап 4.1 охватит участок от Глухоозерского шоссе до Союзного проспекта протяжённостью от 3,4 до 4,5 километра. Новая переправа соединит берега Невы в створе между мостом Александра Невского и Володарским мостом, приняв на себя часть их транспортной нагрузки. Вместе с Большим Смоленским мостом, готовность которого уже превышает 80 процентов, это второй разводной мост, возводимый в городе за последние 40 лет. Высота нового сооружения над водой составит около 10 метров, что не будет перекрывать вид на Финляндский железнодорожный мост, являющийся объектом культурного наследия.

Фото: Правительство Петербурга