В Петербурге стартовала навигация маломерных судов

В Петербурге 15 апреля официально стартовала навигация маломерных судов. В этом году для швартовки им будут доступны 21 причал от города и свыше 140 частных, сообщили в Смольном.

Начало навигации – всегда радостное событие для Петербурга, города в дельте Невы. В этом году мы делаем важный шаг в развитии водной инфраструктуры: впервые для обеспечения судоходства будет разводиться строящийся Большой Смоленский мост. Александр Беглов, губернатор

Кроме того, планируется открытие нового причала на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади. Это одно из самых популярных мест у туристов и местных жителей.

Ранее мы рассказывали о том, что Большой Смоленский мост готовят к навигации. По данным администрации, специалисты уже приступили к заключительному этапу пусконаладочных работ и первой технологической разводке.

