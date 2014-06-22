Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга начнется в апреле

Город готовится к открытию водного движения для маломерных судов. Старт сезона определят ледовая обстановка и готовность спасательных служб.

В Северной столице приступили к подготовке нового сезона навигации по рекам и каналам. Движение маломерных судов планируют открыть в первой декаде апреля, однако точная дата будет зависеть от фактической ледовой обстановки и степени готовности спасательных подразделений, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В прошлом году навигационный сезон стартовал 7 апреля и продолжался 213 дней. За этот период услугами водного транспорта воспользовались 5,2 миллиона пассажиров, а количество швартовок достигло рекордных почти 50 тысяч.

В 2026 году вступают в силу обновленные правила эксплуатации маломерных судов. Изменения касаются акваторий, не входящих в перечень внутренних водных путей страны. Следить за безопасностью на воде будут камеры системы "Безопасный город" и цифровая платформа мониторинга судов. Оборудование позволит отслеживать передвижения, фиксировать нарушения и оперативно реагировать на возможные происшествия. Усиленный контроль обещают в дни проведения массовых мероприятий: "Алых парусов", Дня Победы, Фестиваля ледоколов и водных гонок.

Продолжается развитие инфраструктуры для экологичного транспорта. В этом году на набережной Мойки напротив Дворцовой площади обустроят новый причал. Также проектируются зарядные станции для электрических судов на Мытнинской, Арсенальной набережных и Южной дороге. После освобождения акватории ото льда начнут разрабатывать маршрут между Летней пристанью и Сидоровским каналом, который свяжет Кронштадт и Ломоносов в единую водную сеть.

