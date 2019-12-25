Рядом с Одессой после взрыва загорелось судно

О назначении борта информация пока не поступала.

После взрыва горит борт в море рядом с Одессой. О типе судна и его назначении пока не уточняется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".

Новость издание опубликовало в телеграм-канале. Причину взрыва журналисты не писали.

Накануне во время пожара на Морской набережной в Петербурге в больницу увезли ребёнка, 50 человек эвакуировали. ЧП произошло в трехкомнатной квартире. В ликвидации огня были задействованы 17 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Москве погибли семь человек. МЧС удалось спасти более 30 человек. Огонь вспыхнул на частной стройплощадке в районе Аэропорт. На месте работали 120 спасателей и 30 единиц техники, также поступали запросы о предоставлении спецавиации. Мэр Москвы выразил соболезнования семьям погибших.

