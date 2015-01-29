С места пожара на Морской набережной госпитализирован ребенок. Почти 50 человек эвакуированы
Сегодня, 9:59
Очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире.

Утром 27 апреля в Василеостровском районе Петербурга произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал ребенок. По информации ГУ МЧС России по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 07:42. 

Очаг находился в трехкомнатной квартире по адресу: Морская набережная, дом 37, корпус 1. Там горела обстановка в комнате площадью 25 кв. м на площади 10 кв. м.

К месту происшествия были направлены расчёты спасателей. Пожар удалось полностью ликвидировать к 08:26. В целях безопасности из дома были эвакуированы 48 человек. После оказания помощи пострадавшего ребенка госпитализировали.

В тушении огня были задействованы 17 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что в  ночном пожаре на Луначарского пострадала пенсионерка-инвалид.

Фото: Piter.TV

