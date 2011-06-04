В ночном пожаре на Луначарского пострадала пенсионерка-инвалид

Вечером 27 апреля, в 22:05, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на проспекте Луначарского. Как уточнили в ведомстве, очаг возгорания находился на балконе однокомнатной квартиры.

В результате происшествия пострадала пожилая женщина 1937 года рождения. Поскольку пенсионерка является неходячим инвалидом, спасателям пришлось эвакуировать её из горящего помещения.

Пострадавшая получила отравление угарным газом. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести, в настоящее время она находится на лечении в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

МЧС сообщает, что к моменту публикации пожар был полностью ликвидирован.

