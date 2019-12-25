При возгорании в Лужском районе пострадал житель многоквартирного дома

В доме №89 по улице Кирова (Лужский район Ленинградской области) произошло задымление в подъезде многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 47-ому региону.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения 137-й пожарной части ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС". В результате инцидента пострадал мужчина, который был госпитализирован.
Пожарные быстро ликвидировали возгорание. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
