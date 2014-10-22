Мужчина был госпитализирован после пожара в "трешке" на Малоохтинском
Сегодня, 8:21
Пожарные ликвидировали возгорание в 20:40.

В Красногвардейском районе Петербурга, на Малоохтинском проспекте, произошел пожар в трехкомнатной квартире. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по городу, возгорание началось на кухне и распространилось на площадь около 4 квадратных метров. 

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:03. В результате происшествия пострадал мужчина, который был госпитализирован. 

Пожарные ликвидировали возгорание в 20:40. Для тушения были задействованы 15 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Просвещения пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV

