На Ленинградском вокзале открыли новый выход к метро "Комсомольская"

Пассажиры поездов дальнего следования могут попасть в подземку, не выходя на улицу. Путь от платформ до станции занимает около двух минут. Реконструированный вокзал заработал в конце мая.

В Москве на Ленинградском вокзале заработал новый выход к станции метро "Комсомольская". Теперь пассажиры поездов дальнего следования могут попасть в метрополитен, не выходя на улицу. Соединение открыли на цокольном этаже обновлённого здания вокзала.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что путь от поездов до подземки занимает около двух минут. Это решение должно помочь перераспределить пассажиропотоки на площади трёх вокзалов — одном из самых загруженных транспортных узлов столицы, через который ежедневно проходят более 350 тысяч человек.

Ленинградский вокзал после реконструкции открылся в конце мая. В ходе модернизации были созданы новые входы и выходы, обновлены инженерные системы, расширены пассажирские зоны и улучшены пересадки на разные виды транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге объявили тендер на подготовку к строительству станции метро "Шуваловский проспект".

Фото: пресс-служба 2ГИС

