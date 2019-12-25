В России зафиксировали кратный рост хищений через банкоматы

Банк России квалифицирует как операции без добровольного согласия именно внесение средств через банкоматы, а не снятие.

Во втором квартале 2026 года на российской территории было совершено 1,7 тысяч мошеннических операций с использованием банкоматов. Соответствующими данными поделились журналисты "РБК" со ссылкой на статистические данные, полученные от Центрального банка России. Авторы материала указали, что речь идет о показателе, который превышает статистику всего прошлого года. Речь идет о хищениях денежных средств без открытия счетов. В таком криминальном сценарии граждане под воздействием злоумышленников вносили наличные через банкоматы на счета мошенников. По сравнению с первым кварталом количество подобных инцидентов увеличилось в 2,2 раза, а год к году — более чем в 76 раз.

В СМИ добавили, что объем похищенных средств также увеличился. За второй квартал 2026 года аферистами было украдено 252,3 миллиона рублей, а за первый — 214,4 миллиона. Эти значения в последний раз фиксировались только по итогам третьего квартала 2024 года. Тогда речь шла о сумме украденного в 336,3 миллионов рублей. На тот момент государственный финансовый регулятор изменил подход к методике подсчетов таких инцидентов из-за обновления отчетности кредитных организаций. В 2025 году средняя сумма хищений за квартал через банкоматы составляла около 99 миллионов рублей. Затем показатели резко увеличились во втором полугодии.

Причиной сбоя в работе российских банков могли стать блокировки IP-адресов.

Фото: Piter.tv