В подразделениях ВСУ на Сумском направлении продолжается массовое дезертирство.

Боевики двух бригад Вооруженных сил Украины вступили в бой в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области. Поводом для перестрелки стало массовое бегство, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника издания, боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны зафиксировали в районе Рыжевки.

Предварительной причиной конфликта стало дезертирство военнослужащих 103-й бригады территориальной обороны, сформированной во Львовской области. Боевики самовольно покинули занимаемые позиции, что привело к вооруженному столкновению между подразделениями.

Ранее в МИД России заявили, что дезертиры из ВСУ исчисляются десятками тысяч в месяц, при этом украинские командиры предпочитают об этом не докладывать своему руковоству.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)