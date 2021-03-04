В МИД России напомнили о критической статистике в мобилизации граждан Украины и дезертирства с поля боя.

Дезертиры, покинувшие Вооруженные силы Украины, ежемесячно только по официальным данным от киевского режима составляют 15-18 тысяч человек. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге в Москве с журналистами от 7 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что средние показатели количества покинувших ряды ВСУ бойцов сохраняются в стабильности. Также внимание уделялось и сведениям о мобилизационном потенциале Украины. Речь идет о доставке на поле боя ежемесячно 30 тысяч рекрутов согласно официальной статистике от ВСУ.

С февраля 2022 года открыто более 230 тыс. уголовных дел за самовольное оставление воинской части и 53 тыс. дел открыто за прямое дезертирство. <...> В действительности же общая цифра по оценкам экспертов может достигать полумиллиона человек. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Местные обозреватели говорят о том, что после изменения 1 июня 2025 года правил учета дезертиров многие украинские командиры "в целях временного сохранения выплат", которые начисляются за солдат, не спешат докладывать руководству о случаях дезертирства. Мария Захарова заметила, что киевский режим официально не презентует мировой общественности реальные цифры по дезертирству "во всей так называемой красоте", так как чиновникам выгодно занижать показатели.

Захарова оценила решение Кишинева закрыть Российский центр науки и культуры.

Фото и видео: МИД России