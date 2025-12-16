На ПМЭФ впервые робот "Айнет" представил новый кроссовер Jeland J6

Антропоморфный робот с белокурыми волосами, созданный для работы на производстве, выступил в роли презентатора. Он продемонстрировал гостям форума первую модель нового бренда, которую будут собирать в Петербурге.

Главной технологической сенсацией стенда Калужской области на Петербургском международном экономическом форуме стал антропоморфный робот "Айнет". Именно он, а не человек, впервые представил публике новый кроссовер Jeland J6.

"Айнет" с длинными светлыми волосами привлёк внимание посетителей ещё до официального старта ПМЭФ. Как пояснили в Агентстве развития бизнеса Калужской области, это не просто выставочный экспонат, а полноценный инженер-помощник. Робот способен распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности и выполнять точные операции на производстве.

На форуме ему доверили почётную роль — представить первый автомобиль нового бренда Jeland, который "АГР Холдинг" запускает совместно с китайской компанией Defetoo. Кроссовер J6 оснащён полуторалитровым турбомотором (147 л.с.), роботизированной коробкой передач и передним приводом. Его цена составит от 2,29 до 2,65 млн рублей. Производство планируют развернуть в Петербурге, на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 заключат сделки на 6,5 трлн рублей.

Видео: Piter.TV