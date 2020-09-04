Спасатели достают затонувшую машину из Невы на Университетской

Легковушка съехала в воду со спуска накануне вечером. Водитель – женщина – выбралась на берег с помощью прохожих и от госпитализации отказалась.

Утром 12 июля на Университетской набережной в Петербурге спасатели проводят операцию по подъёму автомобиля, затонувшего накануне вечером. Машина съехала в Неву со спуска. За рулём находилась женщина, которая смогла выбраться на берег благодаря помощи очевидцев. По её словам, в салоне никого больше не было. От медицинской помощи водитель отказалась.

Причиной происшествия, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия и плохая видимость. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Фото: Piter.TV