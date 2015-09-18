С Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына

Накануне 40‑летний альпинист и его несовершеннолетний ребенок сорвались со склона.

Спасатели провели эвакуацию пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына с Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным ведомства, их доставили в поселок Терскол. Мужчину передали врачам. Отца и его сына обнаружили накануне на восточном склоне горы, однако эвакуацию отложили на утро. На месте работала следственно-оперативная группа. В спасательной операции участвовали 12 человек.

Предварительно известно, что 19 июля во время спуска у альпинистов оборвался страховочный трос. В результате отец получил множественные переломы, мальчик не выжил. Перед походом в горы мужчина проигнорировал предупреждения других скалолазов, которые встретились им по пути. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее жителю Петербурга стало плохо при восхождении на Эльбрус, он скончался до прибытия спасателей.

Видео: МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.