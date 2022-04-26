Добровольцы вывели заблудившихся людей из леса в Гатчинском округе

В районе деревни Мины потерялись мужчина и пожилая женщина.

‎В ночь на 16 июля поисково-спасательные работы велись в лесном массиве Гатчинского округа. Информация об этом появилась в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

‎Сигнал о пропаже поступил накануне вечером: в районе деревни Мины потерялись мужчина и пожилая женщина.

‎Поисковая операция завершилась успешно благодаря добровольцам поисково-спасательного отряда "Экстремум" из города Тосно. Именно они обнаружили пострадавших, вывели их из лесной чащи и передали медикам скорой помощи для осмотра.

‎Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти