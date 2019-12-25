В районе судостроительного завода "Северная верфь" вспыхнул пожар

Официальный комментарий от руководства предприятия ожидается к вечеру.

В Петербурге в районе судостроительного завода "Северная верфь" произошло возгорание на открытой площадке хранения лакокрасочных материалов. Об этом сообщили очевидцы, опубликовавшие в соцсетях видео с густым чёрным дымом, поднимающимся над территорией предприятия.

Инцидент зафиксирован сегодня около 13:00 мск. По предварительным данным, загорелась тара с техническими маслами на площади 80 кв. м. Пламя удалось локализовать силами заводской пожарной команды до прибытия городских расчётов. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что открытое горение ликвидировано в 13:45, пострадавших нет.

Причиной возгорания, по версии инспекторов, стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Огонь повредил фасад складского помещения, но не затронул стапели со строящимися корпусами судов. Администрация завода эвакуировала 95 человек из соседних цехов в профилактических целях.

На месте работают дознаватели, устанавливается точный ущерб. По оценке экспертов, сумма повреждённого имущества может составить 1,2 млн руб. Производственный процесс на основных мощностях верфи не останавливался.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)