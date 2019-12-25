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Росгвардейцы задержали на Выборгском шоссе подозреваемых в хищении чужого имущества
Сегодня, 16:32
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Росгвардейцы задержали на Выборгском шоссе подозреваемых в хищении чужого имущества

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Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Росгвардейцы Выборгского района обнаружили разыскиваемый преступный автотранспорт и задержали злоумышленников. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне все дежурные наряды получили информацию о том, что на Выборгском шоссе была замечена машина Volkswagen, водитель и пассажир которой подозреваются в совершении тайного хищения чужого имущества в Петроградском районе. Через 10 минут сотрудники вневедомственной охраны поймали 22-летнего и 53-летнего мужчин. Они доставлены в 58-й отдел полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы разыскали автомобиль, который использовали для совершения кражи в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: выборгский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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