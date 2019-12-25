Росгвардейцы задержали на Выборгском шоссе подозреваемых в хищении чужого имущества

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Росгвардейцы Выборгского района обнаружили разыскиваемый преступный автотранспорт и задержали злоумышленников. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне все дежурные наряды получили информацию о том, что на Выборгском шоссе была замечена машина Volkswagen, водитель и пассажир которой подозреваются в совершении тайного хищения чужого имущества в Петроградском районе. Через 10 минут сотрудники вневедомственной охраны поймали 22-летнего и 53-летнего мужчин. Они доставлены в 58-й отдел полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы разыскали автомобиль, который использовали для совершения кражи в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Росгвардии