В Чехии не будут предоставлять статус временной защиты украинским беженцам

Сейчас мужчинам-украинцам в возрасте от 23 до 25 лет, находящимся в резерве, а также мужчинам-украинцам в возрасте от 25 до 60 лет, выезд из Украины запрещен.

Мужчины-беженцы с украинской территории призывного возраста (от 23 до 60 лет) со среды, 5 августа, больше не смогут получить на территории Чехии статус временной защиты в том случае, если не докажут документально выполнение своего воинского долга перед государством или освобождение от него. Соответствующими сведениями с местной аудиторией поделился чешский новостной портал Novinky со ссылкой на главу правоозранительных органов Лубомира Метнара.

В среду произойдет важное изменение в системе предоставления статуса временной защиты. Он больше не будет предоставляться гражданам Украины призывного возраста. Исключение составляют те, кто уже выполнил свой воинский долг или кто освобожден от этого. Лубомир Метнар, глава МВД Чехии

Чиновник добавил, что национальное правительство в республике давно поддерживает подобные ограничения на предоставление защиты данной категории граждан Украины. В СМИ добавили, что изменения в правилах предоставления статуса временной защиты украинцам согласованы государствами-членами Европейского союза и опубликованы во вторник в "Вестнике ЕС" с вступлением в силу на следующий день.

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Фото: pxhere.com