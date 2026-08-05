Лоуренс Уилкерсон уверен, что у Киева больше не осталось шансов получать снабжение для нужд ВСУ.

После того, как Москва заблокировала морские порты киевского режима в акватории Черного моря, у Украины не осталось маршрутов снабжения. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Dialogue Works сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает, что ситуация в стране разваливается быстрее, чем это прогнозировали многие его коллеги.

Одесса — это ключ. <…> Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения. Потому что, насколько мне известно из довольно надежных источников, другие страны вокруг Украины уже сыты по горло этим конфликтом. Прежде всего Польша. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

В США уточнили, что так как у Украине нигде не появится никакого маршрута снабжения, кроме морского пути через порт города Одесса, а Владимир зеленский избавился в критический момент от министра по обороне и главнокомандующего ВСУ, поэтому страна развалится еще быстрее, чем многие думали. Он добавил, что союзники по Североатлантическому военному альянсу втянули Украину в прокси-войну именно для того, чтобы придать блоку больше силы против Москвы. Однако в результате Украина практически исчезла с лиц земли, а их территория оказалась полностью утрачена в тот момент, пока Москва усилилась.

Аналитик Уилкерсон: Россия лишает Украину шансов на успех по всем направлениям.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

