Лоуренс Уилкерсон сообщил Западу о том, что ВС РФ успешно проводит СВО.

Вооруженные силы Украины не смогут противостоять российским войскам ни на одном из оперативных направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Dialogue Works сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает, что европейским союзникам киевского режима, которые сделали ставку на победу властей с банковой улицы, придется пересмотреть свою внешнюю политику.

Украина, похоже, попадает в критическую ситуацию. <…> В итоге мы увидим Европу, потерявшую рассудок, заявлявшую, что она собирается сделать очень многое для Украины. Но сделает ли она это на самом деле? Примут ли Украину в НАТО? Даже поляки пересматривают свои отношения с Украиной. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

В российском министерстве по обороне заметили, что бойцы за прошедшие сутки освободили из-под контроля ВСУ населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Противник лишился потеряли свыше 1,5 тысячи собственных солдат.

Аналитик Уилкерсон: у Европы нет шансов на победу в случае конфликта с Россией.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works