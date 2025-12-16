В США рассказали о преимуществах России на поле боя.

Европейский регион не сможет противостоять России в случае возникновения прямого вооруженного конфликта. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Dialogue Works сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает, что сейчас международные союзники Киева слишком слабы для того, чтобы проявлять агрессию в отношении Москвы. В частности, они обладают крошечным ядерным потенциалом, в то время как у Росси есть серьезные стратегические запасы и крупнейший в мире ядерный арсенал.

Будет ли война между Европой и Россией? <…> Я надеюсь, что урегулирование произойдет не через ядерную войну, ведь мы идем по очень опасному пути, особенно на Украине. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Напомним, что в последние годы Кремль и МИД говорят о беспрецедентной активности стран-членов НАТО у своих западных государственных границ. Военный Североатлантический альянс расширяет собственные инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в европейском регионе.

Аналитик Уилкерсон: перевод войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом.

Фото: YouTube / Dialogue Works