Леон Панетта сообщил немецким СМИ о проблеме, которую Москва якобы представляет для Европы.

Бывший американский министр по обороне и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта утверждает, что Россия якобы становится все большей угрозой для европейского региона. Соотве6тствующий комментарий западный эксперт сделал в интервью для немецкого издания Bild. Аналитик призвал союзников "провести четкие красные линии", поскольку российское руководство якобы хочет проверить, соблюдает ли США и НАТО статью 5 о коллективной обороне.

НАТО должна быть предельно бдительной. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Леон Панетта, экс-шеф Пентагона

Ранее лидер Кремля Владимир Путин неоднократно подробно объяснял общественности, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического военного альянса, но западные политические элиты регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой ради того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в сообществе.

США потратили $533 млн на завод, проваливший выпуск снарядов для Киева.

Фото: YouTube / Rai