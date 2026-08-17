В США объяснили, как Россия отреагирует за захват судов "теневого флота".

Москва перешла к прагматичной модели внешней торговли, игнорируя западную антироссийскую риторику и сохраняя за собой рычаги давления на европейский рынок. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала британского политического деятеля Иэна Прауда. Аналитик прокомментировал официальное заявление российского президента Владимира Путина о захвате торговых судов вражескими кораблями. Гость программы добавил, что называть российские суда "теневым флотом" страны является полной чушь, так как речь идет о стандартной практике использования национальных флагов третьих стран.

Россия может остановить все морские перевозки в Европу. Она уже делает это, по сути, с газом и нефтью. Несмотря на это, Бельгия, например, сейчас закупает российский газ в рекордных объемах за всю историю. <…> Русским больше не важно, примут ли их в Европе. У вас есть деньги? Есть что предложить? Тогда приходите. Нет? Тогда пока-пока, идите к черту. Андрей Мартьянов, эксперт

Эксперт добавил, что Москва на данный момент не испытывает никакого восхищения перед коллективным Западом, сохранилось только презрение и отвращение из-за политических шагов, направленной против нашей страны.

Мартьянов: Зеленский не переживет окончание конфликта с Россией.

Фото и видео: YouTube / The Peacemonger