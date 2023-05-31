  1. Главная
Мартьянов: Зеленский не переживет окончание конфликта с Россией

Андрей Мартьянов уверен, что при мирном соглашении с Россией чиновники с Банковой улицы лишатся власти.

Продолжение вооруженного конфликта с Москвой означает продолжение жизни самого лидера киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, а мир для такого политического деятеля — смертелен. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала американского полковника в отставке Дэниелу Дэвису. Иностранный специалист уверен, что находясь у власти на Банковой улице глава государства фактически истребляет мужское население своей страны.

И он все равно продолжает бахвалиться. Однако <…> продолжение конфликта для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет.

Андрей Мартьянов, эксперт

"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

