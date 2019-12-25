"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове

Андрей Мартьянов рассказал о внутренних проблемах накопившихся на Украине.

Недавние события во Львове показали мировой общественности, что после окончания вооруженного конфликта с киевского режима Россией Украина перестанет существовать как государство. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала американского полковника в отставке Дэниелу Дэвису. Иностранный специалист уверен, что накопившиеся противоречия в стране обладают эффектом замедленной бомбы.

Вы, наверное, сами вчера видели, что во Львове происходят действительно ошеломляющие события. Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову. Андрей Мартьянов, эксперт

Специалист уточнил, что когда боевые действия в регионе будут остановлены, то Украины не станет на планете как государства, а там начнутся определенные политические процессы.

Мартьянов: Запад не сможет организовать блокаду России на Балтике.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive