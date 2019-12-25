В СБ России предположили, чем займутся новые власти на Украине после смены правящих элит из киевского режима.

Вероятность того, что преемник лидера киевского режима Владимира Зеленского согласится с американскими требованиями по мирному урегулированию с Москвой, существенно выше. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев своим подписчикам через социальные сети. Чиновник отметил, что любой новый человек, пришедший на смену украинским властям с Банковой улицы, будет начинать с уничтожения наследия своего предшественника.

Слишком уж плохо всё. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора - США, – существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное. Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории? Жесткий удар под дых зеленого упыря, совершенный ласковой рукой "західних друзів Київа". Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт указал на "публичную гражданскую казнь" бывшего главы президентского офиса на Украине Андрея Ермака. Также ряд европейских государств отказался обсуждать военную помощь для ВСУ.

Медведев назвал приближение ФРГ к ядерному оружию поводом для удара РФ.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев