Медведев: США нужна территория ФРГ для геополитики, а мнение немцев им безразлично.

Вопрос использования территории Германии для наступательных вооружений США является геополитическим, и милитаризация ФРГ в этом плане на руку Вашингтону. При этом мнение жителей Германии "заокеанских шерифов" не волнует. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в авторской статье, выдержки из которой цитирует издание RT. Эксперт уверен, что Белый дом не побрезгует воспользоваться геополитическим моментом ради собственной выгоды.

От немцев нужна только территория. Мнение фактически взятых в заложники местных жителей и не поддерживающих линию берлинских элит здравых национально ориентированных политиков нагловатых заокеанских шерифов не волнует. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В СБ РФ уточнили, что размещение американских ракет в логике нынешней вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе является увеличением своего присутствия в важной точке Европы для потенциального проецирования высокоточной ударной мощи Белого дома.

Медведев: ни одна из целей еэсовской "анти-СВО" не достигнута.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев