Зампред СБ РФ напомнил о том, что Берлин стремится получить роль первой скрипки в русофобской политике.

Еэсовская "антиСВО", где ФРГ стремится "играть первую скрипку", не достигнута. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в авторской статье, выдержки из которой цитирует издание RT. Эксперт пояснил, что коллективный Запад, вероятно, нарушил бы даже официальные, письменные договоренности о нерасширении НАТО на Восточный фланг Европы. К такому выводу эксперт пришел после изучения темпов того, насколько оперативно и беззастенчиво в современном мире коллективным Брюсселем и США осуществляется отказ от основополагающих международных документов и принципов в угоду собственной политической конъюнктуре. Дмитрий Медведев заметил, что подобное беззаконие вызывает оторопь.

Не покидает ощущение, что если бы данное в свое время обещание о нерасширении НАТО "ни на один дюйм на Восток" было своевременно формализовано в виде официального документа, то в сегодняшних условиях западники столь же легко выбросили бы его в корзину. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

