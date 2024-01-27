Медведев: ФРГ боится вывода войск США и хочет скорее заполучить ракеты
Сегодня, 14:23
168
Зампред СБ РФ рассказал об опасениях Германии и планах Вашингтона в Европе.

Официальный Берлин опасается вывода американских вооруженных сил с территории Германии, поэтому в данном контексте все сильнее стремится заполучить ракетное оружие. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в авторской статье, выдержки из которой цитирует издание RT. Чиновник пояснил читателям, что в отношении сохранения войск Пентагона в ФРГ сохраняется некая неопределенность.

В соответствии с договоренностью еще с администрацией "сонного Байдена" от 2024 года Берлину хочется побыстрее заполучить и американские дальнобойные ракеты наземного базирования.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что шансы на то, что в одной из наиболее подготовленных с точки зрения обеспечения военной логистикой и инфраструктурой федеральных земель Германии, например в Рейнланд-Пфальце, будут подобраны объекты для развертывания мобильных систем SM-6, крылатых ракет Tomahawk, гиперзвуковых ракетных комплексов с планирующим боевым блоком Dark Eagle, по-прежнеиу остаются достаточно высокими.

Медведев предупредил об ответе на навязывание концепции "мир посредством силы".

