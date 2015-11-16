Медведев предупредил об ответе на навязывание концепции "мир посредством силы"

Зампред СБ РФ пригрозил Германии и ЕС из-за нового плана "Барбаросса".

Ответом на силовое принуждение Западом Москвы к миру станет концепция "Безопасность России через животный страх Европы". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в авторской статье, выдержки из которой цитирует издание RT.

Нам хотят навязать концепцию "мир посредством силы". Значит, ответить мы можем только "безопасностью России через животный страх Европы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник пояснил, что никакие уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия являются российскими инструментами по предотвращению "большой бойни". Он призвал Германию и поддерживающую ее "единую Европу" понять неотвратимость получения ими неприемлемого урона, если союзники решатся на реализацию собственного плана "Барбаросса 2.0".

