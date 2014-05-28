Медведев рассказал, как в 90-е здания детсадов выкупали "какие-то черти" за три копейки

Зампред Совбеза РФ отметил, что эти действия привели к разрушению сети детсадов и яслей.

Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 1 мая в ходе посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге вспомнил, как в 1990-е годы в России здания детских садов выкупали под офисы.

Я отлично помню, что в 1990-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Председатель "Единой России" отметил, что эти действия привели к разрушению всей сети детских садов и их последующей нехватки для жителей.

Потом, когда жизнь стала более-менее налаживаться, оказалось, что у нас сеть детских садов, ну и ясельных, естественно, групп разрушена. И вот с тех пор мы эту задачу решаем. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

