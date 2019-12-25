Медведев призвал не отказываться от длинных школьных каникул

Зампред СБ РФ призвал обеспечить детям разнообразный досуг на лето.

Долгие летние школьные каникулы - традиция для нашего государства, от которой властям не нужно отказываться. Соответствующее заявление сделал председатель президиума совета при президенте России Владимире Путине по науке и образованию, заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрий Медведев в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Таким образом эксперт отреагировал на вопрос СМИ о том, требуется ли детям столь длинный отдых во время летнего сезона. По мнению эксперта, дети должны уйти на перезагрузку вместе с родителями.

Помните известную школьную фразу "Звонок — для учителя"? Каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Зампред СБ России добавил, что летний отдых кажется слишком длинным только в том случае, если ребенку в это время нечем заняться и он не может проявить свои таланты. Для недопущения такой ситуации важно сделать досуг детей разнообразным, познавательным и активным. На это направлены специальные программы, которые реализовываются в каждом регионе страны.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев