Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, высказался о внешнеполитическом курсе Армении в своём Telegram-канале. Он рекомендовал премьер-министру Николу Пашиняну начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) морским путём напрямую в армянские порты.

Самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А. При преходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России

По мнению Медведева, при переходе на европейские газовые цены население Армении лишится преимуществ от участия в Евразийском экономическом союзе. Политик также жёстко охаракриризовал поведение армянского премьера, заявив, что тот пытается угодить всем, но "так не бывает".

Зампред Совбеза подчеркнул, что если Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, она не сможет оставаться членом ЕАЭС, а значит, и газ для неё будет по европейским ценам.

Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России

