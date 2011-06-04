В России запретили продажу партии минеральной воды из Армении

В России запретили продажу партии минеральной воды "Джермук" из Армении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова.

Отмечается, что в обороте находилось 338 тыс. бутылок минеральной воды, которые теперь заблокированы до завершения проверки. Поводом для ограничений послужило письмо Роспотребнадзора. В нем ведомство указало на необходимость "принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан России".

Также в Роспотребнадзоре ссылаются на нарушения обязательных требований. Под запрет попала продукция с датами производства 17 февраля 2026 года и 5 марта 2026 года.

