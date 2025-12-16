Глава кабмина Армении заранее уверен в единоличной победе своих сторонников.

Лидер политической партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян публично о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах в стране. Соответствующий комментарий местный чиновник сделал в рамках выступления на пресс-конференции, которую транслировали республиканские СМИ.

7 июня 2026 года прошли очередные парламентские выборы, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор". Партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По данным Центризбиркома Армении с 1 488 избирательных участков из 2 005, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна продолжает лидировать, однако она впервые опустилась ниже отметки в 50 процентов, дающей ее сторонникам право единолично формировать правительство. Сейчас речь идет о показателе 49,44 процента. Такие сведения размещены наонлайн-табло ЦИК Армении. В настоящее время известно, что блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,68 процентов голосов избирателей, блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения" - 9,96 процентов. Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня в 20 часов вечера по местному времени (19:00 часов по времени Москвы). Согласно данным местного ЦИК, явка на выборах составила составила 58,97%.

Лавров: власти Армении после закона о движении в ЕС должны "отвечать за слова".

Фото: Piter.tv