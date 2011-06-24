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Психолог перечислил фразы, которые помогут остановить бытовую ссору
Сегодня, 15:21
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Психолог перечислил фразы, которые помогут остановить бытовую ссору

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Названы слова, которые работают как "стоп-кран" для конфликта.

В разгар бытовой ссоры с близкими людьми всего несколько фраз могут мгновенно снизить градус конфликта. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала кризисный психолог в России Ангелина Сурина. Эксперт пояснила, что важно говорить правильно. Ключевой задачей человека будет то, что он не может соглашаться с оппонентом или издеваться над ним или его точкой зрения. Важно показать собеседнику, что вы слышите его и принимаете эмоции. 

Мне жаль, что сейчас это происходит. Я понимаю, что ты чувствуешь. Мне самой очень горько и неприятно от ситуации. Давай спокойно все обсудим. Я готова тебя выслушать.

Ангелина Сурина, психолог

Специалист добавила, что подобные фразы помогают людям выйти из оборонительной позиции и переключить разговор в конструктивное русло. Они также работают с супругами и с подростками, потому что признают чувства другого человека без осуждения его позиции.

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Фото: pxhere.com

Теги: бытовой конфликт, психолог
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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