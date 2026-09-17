В Петербурге соседка спасла мальчиков от педофила в наручниках

Появились подробности дела о педофиле из Красносельского района.

Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Красносельского района Санкт-Петербурга Владимира С., обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчину задержали после того, как он попытался затащить двух мальчиков в свою квартиру: надев на детей наручники и представившись сотрудником полиции, он повел их к черной лестнице. Преступление было пресечено благодаря бдительности соседки с коляской, которая услышала крики детей, вмешалась в ситуацию и не дала увести ребят, после чего родители обратились в полицию.

По данным "КП-Петербург", злоумышленник длительное время входил в доверие к детям на площадке: угощал сладостями, катал на электросамокате, показывал видео для взрослых и предлагал алкоголь; по версии СКР, он совершил не менее трех эпизодов насильственных действий сексуального характера, а одному из потерпевших предлагал услугу сексуального характера за деньги. Обвиняемый уже дал признательные показания и заключен под стражу; ему грозит пожизненное лишение свободы.

Детский и семейный психолог Наталья Искра подчеркнула, что безопасность ребенка важнее вежливости, и рекомендовала родителям объяснить детям четкие правила: незнакомец не должен просить идти с ним куда-либо, дарить подарки в обмен на общение или просить хранить отношения в тайне. Эксперт отметила, что опасный человек может выглядеть доброжелательно и представляться полицейским или врачом, поэтому универсальным ориентиром должно стать правило "взрослые просят помощи у взрослых, а не у детей". Отдельное внимание психолог уделила цифровому общению: важно интересоваться онлайн-жизнью ребенка естественно, без допросов, и создать атмосферу доверия, чтобы в случае ошибки или давления ребенок знал — родители помогут, а не накажут.

Ранее мы сообщали, что педофил на велосипеде совратил школьницу во Всеволожске.

Видео: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу