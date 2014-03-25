Педофил на велосипеде совратил 15-летнюю школьницу во Всеволожске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Примерно в 15:00 20 апреля возле дома №21/3 на Ленинградской улице во Всеволожске были совершены насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы. Заявление поступило от отца девочки в местный отдел полиции, сообщило "Оперативное прикрытие".

Напавший внешне выглядел мужчиной средних лет — ориентировочно 35-летний, гладко выбритый, в черной верхней одежде и синих брюках из джинсовой ткани. Преступник передвигался на старом велосипеде с крупным седлом, вероятно модели "Аист".

Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что житель Никольского дважды изнасиловал соседку после того, как помог ей попасть домой. По словам пострадавшей, около 2:00, вернувшись домой, она обнаружила, что новый электронный замок на двери сломался, и не смогла войти внутрь своей квартиры. Помочь справиться с замком вызвался сосед, предложив временно заменить батарею устрой ства аккумулятором от другого прибора. После успешного открытия дверей, мужчина потребовал вознаграждение в размере 500 рублей. Однако получив деньги, злоумышленник неожиданно напал на девушку: закрыл дверь, силой удерживал её, применял физическое воздействие, несмотря на активное сопротивление жертвы. Затем преступник дважды совершил насильственный половой акт с потерпевшей.

Фото: Piter.TV