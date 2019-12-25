За последние шесть лет в городе возвели 500 таких объектов

Отвечая на вопрос горожан в ходе прямой линии губернатор Александр Беглов подтвердил лидирующие позиции Северной столицы в сфере строительства социальных объектов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Он отметил, что Санкт-Петербург удерживает лидерство по вводу социальной инфраструктуры. По словам Беглова, за последние шесть лет в городе возвели 500 социальных объектов. По этому показателю Петербург обошел все регионы страны, включая Москву и Московскую область.

Ключевым достижением губернатор назвал полную ликвидацию дефицита социальной инфраструктуры: если в 2018 году городу не хватало 320 объектов, то к 2024 году разрыв был полностью закрыт. Темпы ввода остаются стабильно высокими: в 2024 году сдали 118 соцобъектов, в 2025‑м — 113. В планах до конца 2026 года — ввести еще более 80 объектов.

Городские власти намерены и дальше развивать инфраструктуру сбалансированно, чтобы в каждом районе петербуржцы могли пользоваться современной социальной инфраструктурой — школами, детскими садами и медицинскими учреждениями.

Ранее мы сообщали, что три соцобъекта появятся в Невском и Красногвардейском районах.

Фото: Piter.TV