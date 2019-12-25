Три социальных объекта появятся в Невском и Красногвардейском районах Петербурга

Бассейн, соляная пещера и парклет: какими будут новые соцобъекты Петербурга.

В Петербурге утвердили архитектурный облик трёх новых социальных объектов, которые построят в Невском и Красногвардейском районах. В их числе детский сад, школа и поликлиника. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На улице Седова в Невском районе появится детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников. В здании предусмотрят бассейн, соляную пещеру и игровые площадки. На Дальневосточном проспекте возведут школу на 1125 учеников. В ней оборудуют библиотеку, бассейн и стадион. Также проект предусматривает парклет — общественную зону отдыха со скамейками на месте парковки.

Ещё один объект построят на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе. Это будет поликлиника, рассчитанная на 150 посещений. В учреждении разместят травмпункт, педиатрическое отделение и кабинеты инфекционных заболеваний.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город придерживается принципа комплексной застройки, при которой социальную инфраструктуру создают одновременно с жилыми кварталами.

Фото: Смольный